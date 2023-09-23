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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Рубин Я
СКА-Ростов - Рубин Я: обзор матча 23 сентября 2023
СКА-Ростов
23.09.2023, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
1 : 3
Завершен
Рубин Я
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Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Рубин Я
1 : 4
31.10.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Заря Луганск РФ
0 : 1
24.10.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Победа
2 : 1
10.10.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Рубин Я
4 : 0
03.10.2026
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