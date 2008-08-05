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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Смена - Рубин
Смена - Рубин: обзор матча 05 августа 2008
Смена
05.08.2008, вторник, 12:00
Россия. Кубок
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Смена - Рубин
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0
0
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0
0
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
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0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Д.Мосякин
А.Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Посещаемость:
6800 из 15200 зрителей (44%)
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