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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Пари НН-2
Носта - Пари НН-2: обзор матча 27 июля 2024
Носта
27.07.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
1 : 0
Завершен
Пари НН-2
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Статистика матча Носта - Пари НН-2
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Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Пари НН-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Сокол Казань
2 : 0
18.10.2024
Пари НН-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Волна
4 : 0
12.10.2024
Пари НН-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Оренбург-2
1 : 1
28.09.2024
Пари НН-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Пари НН-2
2 : 4
21.09.2024
Акрон-2
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