«Зенит» арендовал защитника «Пари НН» для второй команды

«Зенит» договорился с «Пари НН» об аренде защитника Евгения Лукиных до конца года. Футболист будет играть за вторую команду сине-бело-голубых в дивизионе Б Второй лиги.
- 20-летний Лукиных выступает на позиции центрального защитника.
- Воспитанник школы «Локомотива» вместе с командами академии выигрывал золото ЮФЛ-2 и становился чемпионом МФЛ.
- Летом 2024 года стал игроком «Пари НН», во второй половине сезона защитник выступал за вторую команду клуба во Второй лиге. Всего за команду из Нижнего Новгорода Лукиных провел 13 матчей и отдал 1 голевую передачу.
- Также Лукиных был в заявке первой команды «Пари НН» на 6 матчей Кубка России, но оставался в запасе.
- На счету игрока 1 матч за молодежную сборную России.
Источник: официальный сайт «Зенита»