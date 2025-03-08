«Зенит» арендовал защитника «Пари НН» для второй команды

«Зенит» договорился с «Пари НН» об аренде защитника Евгения Лукиных до конца года. Футболист будет играть за вторую команду сине-бело-голубых в дивизионе Б Второй лиги.

20-летний Лукиных выступает на позиции центрального защитника.

Воспитанник школы «Локомотива» вместе с командами академии выигрывал золото ЮФЛ-2 и становился чемпионом МФЛ.

Летом 2024 года стал игроком «Пари НН», во второй половине сезона защитник выступал за вторую команду клуба во Второй лиге. Всего за команду из Нижнего Новгорода Лукиных провел 13 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Также Лукиных был в заявке первой команды «Пари НН» на 6 матчей Кубка России, но оставался в запасе.

На счету игрока 1 матч за молодежную сборную России.