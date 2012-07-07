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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Шленск
Локомотив - Шленск: обзор матча 07 июля 2012
Локомотив
07.07.2012, суббота, 20:30
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Шленск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Шленск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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