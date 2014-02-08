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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Лудогорец
Локомотив - Лудогорец: обзор матча 08 февраля 2014
Локомотив
08.02.2014, суббота, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Лудогорец
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Лудогорец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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