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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотива - Локомотив
Локомотива - Локомотив: обзор матча 05 июля 2013
Локомотива
05.07.2013, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотива - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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25.10.2026
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