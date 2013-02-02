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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Конкордия
Краснодар - Конкордия: обзор матча 02 февраля 2013
Краснодар
02.02.2013, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
6 : 0
Завершен
Конкордия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Краснодар - Конкордия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Конкордия
Товарищеские матчи
Краснодар
6 : 0
02.02.2013
Конкордия
Информация о матче
Стадион:
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Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
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2016.04.01 13:23
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