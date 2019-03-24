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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Зенит-2
Химки - Зенит-2: обзор матча 24 марта 2019
Химки
24.03.2019, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
3 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химки - Зенит-2
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
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