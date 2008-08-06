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Расписание матчей
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СКА-Ростов - Химки
СКА-Ростов - Химки: обзор матча 06 августа 2008
СКА-Ростов
06.08.2008, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча СКА-Ростов - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Москва)
Помощники судьи:
И.Плахов (Москва)
И.Лапидус (Элиста)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
СКА СКВО
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