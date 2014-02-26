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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Кайсар
Динамо - Кайсар: обзор матча 26 февраля 2014
Динамо
26.02.2014, среда, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Кайсар
57'
А. Касаев
72'
В. Дядюн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Кайсар
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Д. Живоглядов
85'
Красная карточка
А. Ташаев
84'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ташаев
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Дядюн
72'
Желтая карточка
А. Ташаев
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Касаев
57'
Замена
А. Ташаев
️️️️
П. Соломатин
42'
Красная карточка
П. Соломатин
40'
Желтая карточка
Г. Флореску
38'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Р. Зобнин
34'
Травма
Р. Зобнин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо - Кайсар
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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