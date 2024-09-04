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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Динамо Киров
Волга - Динамо Киров: обзор матча 04 сентября 2024
Волга
04.09.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, 3 раунд
7 : 0
Завершен
Динамо Киров
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Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
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Динамо Киров
«Ленинградец» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
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Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
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«СКА Хабаровск» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
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26 сентября
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