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ЦРФСО - Шинник
ЦРФСО - Шинник: обзор матча 24 августа 2016
ЦРФСО
24.08.2016, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦРФСО - Шинник
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Шинник
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