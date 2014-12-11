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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Торино
Копенгаген - Торино: обзор матча 11 декабря 2014
Копенгаген
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 5
Завершен
Торино
6'
Д. Амарти
15'
Д. Мартинес
42'
Амаури (П)
47'
Д. Мартинес
49'
М. Дармиан
53'
Г. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Торино
Замена
Б. Хендрикссон
️️️️
С. Де Риддер
87'
Замена
Й. Фельфель
️️️️
Н. Йоргенсен
84'
Замена
Л. Линдбьерг
️️️️
Клаудемир
77'
66'
Замена
Д. Грациано
️️️️
О. Эль-Каддури
60'
Замена
П. Янссон
️️️️
Н. Максимович
58'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Д. Мартинес
53'
ГОЛ! 1:5!
Г. Силва
Пас отдал
О. Эль-Каддури
49'
ГОЛ! 1:4!
М. Дармиан
Пас отдал
Г. Силва
47'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мартинес
Пас отдал
О. Эль-Каддури
42'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Амаури
Красная карточка
Занка
40'
Красная карточка
М. Антонссон
30'
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Н. Максимович
ГОЛ! 1:0!
Д. Амарти
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Клаудемир
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
34
Фредерик Бай
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
33
Йонес Фельфель
ЦФ
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
92
Федерико Каронте
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
91
Джованни Грациано
ЦП
90
Симоне Россо
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-1-4
1
Андерсен
12
Амарти
15
Антонссон
25
Занка
2
Хогли
27
Делэни
6
Клаудемир
16
Де Риддер
14
Йоргенсен
10
Туту
7
Аманкваа
3-2-2-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
27
Силва
7
Эль-Каддури
14
Гацци
11
Амаури
77
Мартинес
6
Клаудемир
37
Линдбьерг
37
Линдбьерг
6
Клаудемир
14
Йоргенсен
33
Фельфель
33
Фельфель
14
Йоргенсен
16
Де Риддер
8
Хендрикссон
8
Хендрикссон
16
Де Риддер
7
Эль-Каддури
91
Грациано
91
Грациано
7
Эль-Каддури
52
Максимович
18
Янссон
18
Янссон
52
Максимович
77
Мартинес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
77
Мартинес
Остались в запасе
Копенгаген
Торино
34
Фредерик Бай
ЦП
41
Ким Кристенсен
ВР
Главный тренер
Стале Солбаккен
92
Федерико Каронте
ЦЗ
90
Симоне Россо
ЦФ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
34
Фредерик Бай
ЦП
41
Ким Кристенсен
ВР
Остались в запасе
92
Федерико Каронте
ЦЗ
90
Симоне Россо
ЦФ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Копенгаген - Торино
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Паркен
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