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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
ТСК - Афипс
ТСК - Афипс: онлайн-трансляция 07 октября 2014
ТСК
07.10.2014, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 11 тур
1 : 0
Отменен
Афипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ТСК - Афипс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Краснодар-2
2 : 0
30.11.2014
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 19 тур
ТСК
2 : 1
24.11.2014
Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 18 тур
Жемчужина
1 : 3
18.11.2014
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
ТСК
0 : 0
13.11.2014
Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Витязь
1 : 2
06.11.2014
ТСК
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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ТСК
Афипс
«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ
2018.05.14 22:04
2
Форвард «Афипса» Калмыков ростом 194 сантиметра перешел в «Анжи»
2017.12.30 15:33
2
Товарищеский матч. «Краснодар» минимально обыграл «Афипс»
2016.06.28 20:08
«ТСК-Таврия» – победитель первого в истории чемпионата Крыма
2016.05.16 01:44
Шандао доволен ничейным результатом товарищеского матча
2015.11.16 11:16
«ТСК-Таврия» – победитель первого в истории чемпионата Крыма
2016.05.16 01:44
«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ
2018.05.14 22:04
2
Форвард «Афипса» Калмыков ростом 194 сантиметра перешел в «Анжи»
2017.12.30 15:33
2
Товарищеский матч. «Краснодар» минимально обыграл «Афипс»
2016.06.28 20:08
Шандао доволен ничейным результатом товарищеского матча
2015.11.16 11:16
Потенциальный инвестор «Кубани»: «Пока в клубе существует двоевластие, помочь нереально»
2015.09.11 06:36
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