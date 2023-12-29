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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Портсмут
Эксетер Сити - Портсмут: обзор матча 29 декабря 2023
Эксетер Сити
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Портсмут
Замена
J. Scott
️️️️
J. Aitchison
90'
+3
83'
Замена
К. Йенги
️️️️
J. Sparkes
Замена
Г. Кайт
️️️️
И. Нисканен
83'
Желтая карточка
T. Carroll
79'
71'
Желтая карточка
J. Sparkes
Замена
K. Taylor
️️️️
S. Cox
69'
62'
Замена
C. Saydee
️️️️
Т. Девлин
62'
Замена
Д. Моррел
️️️️
А. Робертсон
60'
Желтая карточка
Ш. Раггет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
12
Reece Cole
(К)
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
25
Энтони Скалли
ПВ
38
Christian Saydee
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
2-4-4
1
Синисало
3
Диабате
33
Джулс
12
15
11
4
Эймсон
11
19
21
Нисканен
22
2-5-1-2
1
Норрис
2
Рафферти
20
Раггет
24
Девлин
7
Пак
18
Робертсон
6
11
Уит
32
Лэйн
3
9
19
23
23
19
21
Нисканен
14
Кайт
14
Кайт
21
Нисканен
11
14
14
11
18
Робертсон
16
Моррел
16
Моррел
18
Робертсон
24
Девлин
38
38
24
Девлин
3
9
Йенги
9
Йенги
3
Остались в запасе
Эксетер Сити
Портсмут
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
1
Райан Шофилд
ВР
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Эксетер Сити - Портсмут
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
13
Офсайды
1
3
Количество передач
293
514
Сейвы
2
2
Точность передач %
58
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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