Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Европа
Пюник - Европа: обзор матча 07 июля 2016
Пюник
07.07.2016, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Европа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пюник - Европа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Пюник
5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
0 : 5
09.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Европа
2 : 3
20.07.2023
Дукаджини
Лига конференций, 1 раунд
Дукаджини
2 : 1
13.07.2023
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
1 : 2
14.07.2022
Викингур
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Пюник
Европа
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
Суперлига будет транслировать матчи бесплатно
2023.12.21 14:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+