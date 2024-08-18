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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Эстудиантес
Атлетико Тукуман - Эстудиантес: обзор матча 18 августа 2024
Атлетико Тукуман
18.08.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Эстудиантес
55'
M. Coronel (П)
66'
M. Estigarribia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Эстудиантес
Замена
R. Melo
️️️️
R. Tesuri
90'
+1
87'
Желтая карточка
B. Kociubinski
Замена
M. Orihuela
️️️️
M. Estigarribia
84'
78'
Желтая карточка
G. Benedetti
75'
Замена
N. Benedetti
️️️️
T. Palacios
73'
Желтая карточка
L. Lollo
ГОЛ! 2:0!
M. Estigarribia
Пас отдал
Д. Перуцци
66'
65'
Замена
E. Cetré
️️️️
Х. Соса
Замена
G. Ferrari
️️️️
G. Acosta
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Coronel
55'
Замена
M. Coronel
️️️️
L. Miguel Rodríguez
46'
Замена
Д. Перуцци
️️️️
M. Brandán
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
20
Eric Meza
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
11
Mateo Coronel
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
35
Valente Pierani
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
39
Nehuen Benedetti
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
41
Benjamin Sagues Barreiro
ЦФ
4-3-3
25
16
5
Ромеро
32
17
11
8
21
32
7
19
3-5-2
21
20
37
13
32
Родригес
7
Соса
33
Перес
52
10
9
Каррийо
20
8
6
6
8
19
39
39
19
11
41
41
11
16
30
Перуцци
30
Перуцци
16
7
11
11
7
10
39
39
10
7
Соса
18
18
7
Соса
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Эстудиантес
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
35
Valente Pierani
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
41
Benjamin Sagues Barreiro
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
35
Valente Pierani
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
41
Benjamin Sagues Barreiro
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Тукуман - Эстудиантес
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
16
Офсайды
5
4
Количество передач
276
421
Сейвы
2
5
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.43
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
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