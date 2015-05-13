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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Санта-Фе - Эстудиантес
Санта-Фе - Эстудиантес: обзор матча 13 мая 2015
Санта-Фе
13.05.2015, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Эстудиантес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Санта-Фе - Эстудиантес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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