Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Эстудиантес - Уачипато
Эстудиантес - Уачипато: обзор матча 30 мая 2024
Эстудиантес
30.05.2024, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, группа C, 6 тур
3 : 4
Завершен
Уачипато
63'
С. Аскасибар
37'
M. Rodríguez
51'
М. Гутьеррес
90+5'
C. Villanueva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Уачипато
90'
+6
Желтая карточка
C. Villanueva
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
C. Villanueva
Пас отдал
S. Saez
87'
Желтая карточка
B. Gazzolo
83'
Замена
R. Malanca
️️️️
М. Гутьеррес
83'
Замена
S. Saez
️️️️
M. Rodríguez
Желтая карточка
С. Аскасибар
76'
70'
Замена
B.
️️️️
C. Martinez
Замена
П. Пьятти
️️️️
Х. Соса
67'
65'
Замена
C. Villanueva
️️️️
B. Palmezano
65'
Замена
L. Díaz
️️️️
A. Castillo
ГОЛ! 1:2!
С. Аскасибар
63'
62'
Желтая карточка
M. Parra
62'
Желтая карточка
A. Castillo
55'
Желтая карточка
G.
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Гутьеррес
Пас отдал
B. Palmezano
37'
ГОЛ! 0:1!
M. Rodríguez
Пас отдал
C. Martinez
Замена
Х. Соса
️️️️
Г. Каррийо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эстудиантес - Уачипато
1
5
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
15
Количество передач
451
301
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.17
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
0 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
Новости команд
Все
Эстудиантес
Уачипато
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Стало известно, когда Сафонов сможет выиграть 10-й трофей с «ПСЖ»
23 октября
1
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
1 сентября
2
«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили
16 июня
5
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Стало известно, когда Сафонов сможет выиграть 10-й трофей с «ПСЖ»
23 октября
1
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
1 сентября
2
«Крылья Советов» поиздевались над Гайчем в презентации нового форварда
31 января
1
«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили
16 июня
5
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+