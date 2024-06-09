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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Гремио - Эстудиантес
Гремио - Эстудиантес: обзор матча 09 июня 2024
Гремио
09.06.2024, воскресенье, 01:00
Кубок Либертадорес, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эстудиантес
48'
Ф. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Эстудиантес
Желтая карточка
В. Каннеман
86'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ж. Виларди
85'
84'
Желтая карточка
F. Zuqui
Желтая карточка
Ж. Педро
84'
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
Й. Сотельдо
78'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Коста
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кристальдо
Пас отдал
Д. Коста
48'
Желтая карточка
Р. Эли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гремио - Эстудиантес
3
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
18
Количество передач
289
373
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.66
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
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Гремио
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Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
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3 : 1
05.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
0 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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