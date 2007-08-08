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Расписание матчей
Сатурн - Енисей
Сатурн - Енисей: обзор матча 08 августа 2007
Сатурн
08.08.2007, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Енисей
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Личные встречи
Статистика матча Сатурн - Енисей
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Информация о матче
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Бобык (оба – Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
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