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Расписание матчей
Германия. Кубок
Энерги - Майнц
Энерги - Майнц: обзор матча 09 августа 2015
Энерги
09.08.2015, воскресенье, 21:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Майнц
Матч
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Статистика матча Энерги - Майнц
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Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 6 тур
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0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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