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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эльверсберг - Вольфсбург
Эльверсберг - Вольфсбург: обзор матча 18 августа 2018
Эльверсберг
18.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
76'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльверсберг - Вольфсбург
87'
Желтая карточка
М. Арнольд
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
Й. Брекало
45'
Желтая карточка
Вилльям
31'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Начало матча
Статистика матча Эльверсберг - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
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0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
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3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
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2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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