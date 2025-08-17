Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Ульм 1846 - Эльверсберг
Ульм 1846 - Эльверсберг: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Ульм 1846
17.08.2025, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Эльверсберг
Матч
Личные встречи
Статистика матча Ульм 1846 - Эльверсберг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ульм 1846
Эльверсберг
Определился последний участник следующего розыгрыша Бундеслиги
27 мая, 00:12
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая, 14:29
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа 2024, 23:59
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа 2024, 23:44
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа 2024, 20:30
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
Определился последний участник следующего розыгрыша Бундеслиги
27 мая, 00:12
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая, 14:29
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Ульм 1846
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ульм 1846
1 : 0
09.08.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 1 тур
Веен
3 : 1
03.08.2025
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
Эльверсберг
1 : 2
26.05.2025
Хайденхайм
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ульм 1846
1 : 0
09.08.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 1 тур
Веен
3 : 1
03.08.2025
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 2
18.05.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Гамбург
6 : 1
10.05.2025
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ульм 1846
1 : 2
03.05.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
Эльверсберг
1 : 2
26.05.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
Хайденхайм
2 : 2
22.05.2025
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
1 : 2
18.05.2025
Эльверсберг
