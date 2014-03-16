Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эскишехирспор - Элазигспор
Эскишехирспор - Элазигспор: обзор матча 16 марта 2014
Эскишехирспор
16.03.2014, воскресенье, 15:30
Турция. Супер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Элазигспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эскишехирспор - Элазигспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
3 : 1
17.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Элазигспор
0 : 1
11.05.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Элазигспор
0 : 1
27.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бурсаспор
1 : 0
19.04.2014
Элазигспор
Информация о матче
Стадион:
Эскишехир
Новости команд
Все
Эскишехирспор
Элазигспор
В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста
2019.02.07 20:30
3
«Анжи» – «Элазигспор»: матч остановлен из-за потасовки футболистов
2017.02.04 20:20
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион
2016.05.15 23:05
10
«Генчлербирлиги» уволил пятого тренера за сезон
2015.12.30 07:31
3
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион
2016.05.15 23:05
10
«Генчлербирлиги» уволил пятого тренера за сезон
2015.12.30 07:31
3
В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста
2019.02.07 20:30
3
«Анжи» – «Элазигспор»: матч остановлен из-за потасовки футболистов
2017.02.04 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+