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Расписание матчей
Испания. Кубок
Еклано - Гранада
Еклано - Гранада: обзор матча 13 ноября 2022
Еклано
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 3
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Еклано - Гранада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Еклано
Испания. Кубок, 2 раунд
Еклано
0 : 1
03.12.2024
Эльче
Испания. Кубок, 1 раунд
Ларедо
0 : 6
30.10.2024
Еклано
Испания. Кубок, 1/32 финала
Еклано
0 : 2
06.12.2023
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/64 финала
Еклано
2 : 0
01.11.2023
Атлетико Санлукеньо
Испания. Кубок, 1 раунд
Еклано
2 : 3
13.11.2022
Гранада
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
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2021.01.07 23:07
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
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