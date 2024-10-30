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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ларедо - Еклано
Ларедо - Еклано: обзор матча 30 октября 2024
Ларедо
30.10.2024, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 6
Завершен
Еклано
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ларедо - Еклано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ларедо
Испания. Кубок, 1 раунд
Ларедо
0 : 6
30.10.2024
Еклано
Испания. Кубок, 1/64 финала
Алькояно
4 : 1
17.12.2020
Ларедо
Еклано
Испания. Кубок, 2 раунд
Еклано
0 : 1
03.12.2024
Эльче
Испания. Кубок, 1 раунд
Ларедо
0 : 6
30.10.2024
Еклано
Испания. Кубок, 1/32 финала
Еклано
0 : 2
06.12.2023
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/64 финала
Еклано
2 : 0
01.11.2023
Атлетико Санлукеньо
Испания. Кубок, 1 раунд
Еклано
2 : 3
13.11.2022
Гранада
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Кубок Испании. «Валенсия» разгромила «Еклано», Черышева не было в заявке
2021.01.07 23:07
Кубок Испании. «Валенсия» разгромила «Еклано», Черышева не было в заявке
2021.01.07 23:07
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