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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вальдхоф Мангейм - Айнтрахт
Вальдхоф Мангейм - Айнтрахт: обзор матча 08 августа 2021
Вальдхоф Мангейм
08.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
48'
M. Seegert
52'
J. Boyamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вальдхоф Мангейм - Айнтрахт
81'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Да Коста
Замена
R. Garcia
️️️️
D. Martinovic
74'
68'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
67'
Замена
А. Баркок
️️️️
Й. Линдстрем
62'
Вторая желтая
М. Хинтереггер
53'
Замена
А. Юнес
️️️️
Тута
ГОЛ! 2:0!
J. Boyamba
52'
ГОЛ! 1:0!
M. Seegert
Пас отдал
M. Schnatterer
48'
46'
Замена
М. Хасебе
️️️️
С. Роде
42'
Желтая карточка
С. Роде
26'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Желтая карточка
А. Россипал
21'
12'
Желтая карточка
К. Ленц
8'
Желтая карточка
Тута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Niklas Sommer
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
21
Stefano Russo
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
0
M. Schnatterer
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вальдхоф Мангейм
3
Emmanuel Leonce Kouadio
ЦЗ
27
Gerrit Gohlke
ЦЗ
24
Marcel Gottschling
ЦЗ
10
Адриен Лебе
АП
18
Mohamed Gouaida
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
10
Rafael Garcia
ЦФ
Айнтрахт
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Амин Юнес
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
2-1-5
2
4
21
19
Россипал
10
0
24
30
3-2-2-2-1
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
21
Да Коста
3
Ленц
97
Соу
17
Роде
35
Линдстрем
18
Камада
19
Борре
10
10
10
10
17
Роде
20
Хасебе
20
Хасебе
17
Роде
21
Да Коста
7
Цубер
7
Цубер
21
Да Коста
35
Линдстрем
25
Баркок
25
Баркок
35
Линдстрем
3
Тута
8
Юнес
8
Юнес
3
Тута
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Айнтрахт
3
Emmanuel Leonce Kouadio
ЦЗ
27
Gerrit Gohlke
ЦЗ
24
Marcel Gottschling
ЦЗ
10
Адриен Лебе
АП
18
Mohamed Gouaida
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
3
Emmanuel Leonce Kouadio
ЦЗ
27
Gerrit Gohlke
ЦЗ
24
Marcel Gottschling
ЦЗ
10
Адриен Лебе
АП
18
Mohamed Gouaida
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Айнтрахт
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
- : -
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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