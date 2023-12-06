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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Айнтрахт
Саарбрюккен - Айнтрахт: обзор матча 06 декабря 2023
Саарбрюккен
06.12.2023, среда, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
64'
К. Брюнкер
78'
Л. Кербер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Айнтрахт
Желтая карточка
D. Becker
86'
86'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Р. Кох
Замена
D. Becker
️️️️
П. Сонтхаймер
85'
Замена
J. Günther-Schmidt
️️️️
К. Брюнкер
85'
83'
Красная карточка
Н. Футкеу
ГОЛ! 2:0!
Л. Кербер
Пас отдал
К. Брюнкер
78'
77'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
М. Хасебе
77'
Замена
Н. Футкеу
️️️️
М. Гетце
Замена
S. Stehle
️️️️
K. Rabihic
65'
ГОЛ! 1:0!
К. Брюнкер
64'
Замена
L. Boeder
️️️️
B. Thoelke
49'
46'
Замена
А. Бута
️️️️
Э. Эбимбе
46'
Замена
Н. Ферри
️️️️
Ф. Макс
36'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
16'
Желтая карточка
Ф. Макс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
1
Tim Schreiber
ВР
8
Мануэль Зейтц
(К)
ЦЗ
14
B. Uaferro
ЦЗ
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
19
Marcel Gaus
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Саарбрюккен
4
Dominik Becker
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
2
Элиас Баум
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
3-1-4-2
1
8
Зейтц
14
16
6
Сонтхаймер
7
25
20
Кербер
19
10
9
Брюнкер
3-2-1-2-1
1
Трапп
4
Кох
20
Хасебе
3
Тута
27
Нкунку
30
Макс
8
Шаиби
29
Эбимбе
27
Гетце
22
Мармуш
6
Сонтхаймер
4
4
6
Сонтхаймер
16
29
29
16
10
9
9
10
9
Брюнкер
10
10
9
Брюнкер
4
Кох
6
Смольчич
6
Смольчич
4
Кох
29
Эбимбе
20
Бута
20
Бута
29
Эбимбе
20
Хасебе
15
Ларссон
15
Ларссон
20
Хасебе
30
Макс
19
Ферри
19
Ферри
30
Макс
27
Гетце
9
Футкеу
9
Футкеу
27
Гетце
Остались в запасе
Саарбрюккен
Айнтрахт
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
1
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Саарбрюккен - Айнтрахт
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
18
Офсайды
0
2
Количество передач
303
461
Сейвы
2
1
Точность передач %
63
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
- : -
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Людвигспаркштадион
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