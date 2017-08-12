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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эрндтебрюк - Айнтрахт
Эрндтебрюк - Айнтрахт: обзор матча 12 августа 2017
Эрндтебрюк
12.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
35'
Т. Чендлер
72'
М. Гачинович
76'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эрндтебрюк - Айнтрахт
76'
ГОЛ! 0:3!
С. Аллер
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Гачинович
35'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чендлер
Пас отдал
С. Аллер
22'
Красная карточка
Д. Абрахам
Начало матча
Статистика матча Эрндтебрюк - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эрндтебрюк
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эрндтебрюк
3 : 5
18.08.2018
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эрндтебрюк
0 : 3
12.08.2017
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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