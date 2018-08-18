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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эрндтебрюк - Гамбург
Эрндтебрюк - Гамбург: обзор матча 18 августа 2018
Эрндтебрюк
18.08.2018, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 5
Завершен
Гамбург
7'
Л. Холтби (П)
64'
П. Ласогга
65'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эрндтебрюк - Гамбург
70'
Желтая карточка
Т. Миккель
65'
ГОЛ! 0:3!
П. Ласогга
64'
ГОЛ! 0:2!
П. Ласогга
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Холтби
Начало матча
Статистика матча Эрндтебрюк - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эрндтебрюк
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эрндтебрюк
3 : 5
18.08.2018
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эрндтебрюк
0 : 3
12.08.2017
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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