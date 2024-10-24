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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Динамо К
Рома - Динамо К: обзор матча 24 октября 2024
Рома
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
23'
А. Довбик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Динамо К
90'
+4
Желтая карточка
Н. Шапаренко
84'
Желтая карточка
В. Кабаев
81'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Н. Михайленко
68'
Замена
В. Ванат
️️️️
Э. Герреро
Замена
П. Дибала
️️️️
Т. Бальданци
68'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Писилли
68'
63'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
А. Андриевский
63'
Замена
В. Бражко
️️️️
В. Рубчинский
63'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Н. Волошин
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Довбик
53'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Э. Ле Фе
53'
Желтая карточка
Анхелиньо
44'
37'
Желтая карточка
В. Рубчинский
23'
Желтая карточка
Т. Михавко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Довбик
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
(К)
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Александр Андриевский
(К)
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
59
Залевски
5
Н'Дика
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
28
Ле Фе
61
Писилли
8
Бальданци
9
Довбик
3-3-3-1
35
Нещерет
40
Биловар
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
2
Вивчаренко
39
Герреро
18
Андриевский
15
Рубчинский
9
Волошин
28
Ле Фе
4
Кристанте
4
Кристанте
28
Ле Фе
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
8
Бальданци
21
Дибала
21
Дибала
8
Бальданци
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
15
Рубчинский
6
Бражко
6
Бражко
15
Рубчинский
18
Андриевский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Андриевский
91
Михайленко
29
Буяльский
29
Буяльский
91
Михайленко
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Рома
Динамо К
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рома - Динамо К
1
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
597
375
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.59
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 0
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 0
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Олимпико
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