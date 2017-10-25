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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - Динамо Дрезден
Фрайбург - Динамо Дрезден: обзор матча 25 октября 2017
Фрайбург
25.10.2017, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Динамо Дрезден
50'
Н. Петерсен
61'
Ю. Шустер
81'
Я. Хаберер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фрайбург - Динамо Дрезден
ГОЛ! 3:0!
Я. Хаберер
81'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Шустер
61'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
50'
Начало матча
Статистика матча Фрайбург - Динамо Дрезден
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
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2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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