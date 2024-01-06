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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сент-Омер - Дюнкерк
Сент-Омер - Дюнкерк: обзор матча 06 января 2024
Сент-Омер
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Дюнкерк
8'
Г. Курте
25'
Б. Юссуф
84'
A. Gnanduillet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Омер - Дюнкерк
84'
ГОЛ! 0:3!
A. Gnanduillet
Пас отдал
S. Baghdadi
81'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
E. Bardeli
81'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Г. Курте
70'
Замена
J. Anziani
️️️️
Б. Юссуф
25'
ГОЛ! 0:2!
Б. Юссуф
Пас отдал
А. Маурер
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Курте
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сент-Омер - Дюнкерк
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
12
Офсайды
1
3
Количество передач
329
498
Сейвы
2
6
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Сент-Омер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
0 : 3
06.01.2024
Дюнкерк
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
2 : 2
03.01.2016
Булонь
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
0 : 5
03.01.2015
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
1 : 3
03.01.2009
Генгам
Франция. Кубок, 7 тур
Сент-Омер
1 : 0
22.11.2008
Амьен
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
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Сент-Омер
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
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