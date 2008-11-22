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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сент-Омер - Амьен
Сент-Омер - Амьен: обзор матча 22 ноября 2008
Сент-Омер
22.11.2008, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 7 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
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Статистика матча Сент-Омер - Амьен
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Матчи команд
Сент-Омер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
0 : 3
06.01.2024
Дюнкерк
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
2 : 2
03.01.2016
Булонь
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
0 : 5
03.01.2015
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сент-Омер
1 : 3
03.01.2009
Генгам
Франция. Кубок, 7 тур
Сент-Омер
1 : 0
22.11.2008
Амьен
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
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Амьен
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
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