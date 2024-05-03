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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Дюнкерк
Кевийи - Дюнкерк: обзор матча 03 мая 2024
Кевийи
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
1 : 2
Завершен
Дюнкерк
24'
К. Кулибали
52'
А. Маурер
69'
Ж. Гбамен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Дюнкерк
89'
Замена
A. Ba
️️️️
Ж. Гбамен
89'
Замена
T. Keita
️️️️
E. Bardeli
Желтая карточка
Й. Рош
88'
Замена
Й. Рош
️️️️
N. Cisse
82'
Замена
Н. Кадиу
️️️️
П. Яд
82'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
М. Камара
74'
69'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гбамен
Замена
Г. Сангаре
️️️️
Д. Вилль Поа
67'
63'
Замена
Ф. Режис Муг
️️️️
А. Маурер
Желтая карточка
Б. Пьерре
53'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Маурер
Пас отдал
E. Bardeli
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
П. Яд
24'
15'
Желтая карточка
Г. Курте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
92
Айман Маурер
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
24
Elhadj Bah
ЦФ
4-2-1-3
1
Лерой
2
Лорик
15
8
3
14
31
Поа
37
Яд
17
Кулибали
11
Камара
44
Пьерре
4-1-2-1-2
30
Коне
17
Юссуф
26
Санганте
28
Билинги
4
Лагэ
5
Гбамен
20
18
92
Маурер
18
Курте
80
Яссин
31
Поа
17
Сангаре
17
Сангаре
31
Поа
37
Яд
8
Кадиу
8
Кадиу
37
Яд
11
Камара
35
35
11
Камара
15
69
Рош
69
Рош
15
5
Гбамен
2
2
5
Гбамен
18
44
44
18
92
Маурер
77
Муг
77
Муг
92
Маурер
Остались в запасе
Кевийи
Дюнкерк
16
Кейн Боннви
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
16
Arnaud Balijon
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
16
Arnaud Balijon
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Кевийи - Дюнкерк
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
20
13
Офсайды
2
5
Количество передач
386
366
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
Новости команд
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Кевийи
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
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