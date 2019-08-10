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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дрохтерзен/Асель - Шальке-04
Дрохтерзен/Асель - Шальке-04: обзор матча 10 августа 2019
Дрохтерзен/Асель
10.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дрохтерзен/Асель - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дрохтерзен/Асель
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дрохтерзен/Асель
0 : 5
10.08.2019
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дрохтерзен/Асель
0 : 1
18.08.2018
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дрохтерзен/Асель
0 : 1
20.08.2016
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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Дрохтерзен/Асель
Шальке-04
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