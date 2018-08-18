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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дрохтерзен/Асель - Бавария
Дрохтерзен/Асель - Бавария: обзор матча 18 августа 2018
Дрохтерзен/Асель
18.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Бавария
82'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дрохтерзен/Асель - Бавария
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Горецка
41'
Желтая карточка
А. Роббен
Начало матча
Статистика матча Дрохтерзен/Асель - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дрохтерзен/Асель
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дрохтерзен/Асель
0 : 5
10.08.2019
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дрохтерзен/Асель
0 : 1
18.08.2018
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дрохтерзен/Асель
0 : 1
20.08.2016
Боруссия М
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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Дрохтерзен/Асель
Бавария
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00:24
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2018.08.18 18:39
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Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
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00:24
1
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