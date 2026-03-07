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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Дрита - Приштина е Ре
Дрита - Приштина е Ре: обзор матча 07 марта 2026
Дрита
07.03.2026, суббота, 15:00
Косово. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Приштина е Ре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дрита - Приштина е Ре
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Информация о матче
Стадион:
Национальный образовательный лагерь
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Дрита
Приштина е Ре
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля, 21:50
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля, 09:10
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90
18 февраля, 08:43
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января, 18:27
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
19 декабря 2025, 10:46
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля, 21:50
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля, 09:10
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90
18 февраля, 08:43
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января, 18:27
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
19 декабря 2025, 10:46
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Дрита
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 36 тур
Гнилане
3 : 2
31.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 35 тур
Приштина е Ре
2 : 3
24.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 34 тур
Дукаджини
2 : 0
17.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 34 тур
Дукаджини
2 : 0
17.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 33 тур
Дрита
2 : 0
09.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 36 тур
Гнилане
3 : 2
31.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 35 тур
Приштина е Ре
2 : 3
24.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 34 тур
Балкани
3 : 2
17.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина е Ре
0 : 1
02.05.2026
Малишева
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