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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Йорк Сити - Донкастер Роверс
Йорк Сити - Донкастер Роверс: обзор матча 12 августа 2014
Йорк Сити
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йорк Сити - Донкастер Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
- : -
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
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0 : 1
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
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2 : 0
24.10.2026
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20.10.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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0 : 0
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Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
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6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
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27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
Стокпорт Каунти
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