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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Форест Грин
Донкастер Роверс - Форест Грин: обзор матча 23 марта 2024
Донкастер Роверс
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
2 : 0
Завершен
Форест Грин
62'
L. Molyneux
86'
Р. Кио (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Форест Грин
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
М. Крейг
88'
Замена
G. Broadbent
️️️️
O. Bailey
88'
Замена
K. Hurst
️️️️
Х. Аделакун
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Кио
86'
74'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
J. Moore-Taylor
74'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
E. Osadebe
73'
Замена
Р. Браун
️️️️
H. Bunker
Замена
M. Biamou
️️️️
Д. Айронсайд
73'
72'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
Д. Айронсайд
68'
Замена
T. Rowe
️️️️
H. Biggins
63'
ГОЛ! 1:0!
L. Molyneux
62'
Желтая карточка
Т. Андерсон
48'
46'
Замена
К. Джонс
️️️️
A. Gorrin
45'
+1
Желтая карточка
A. Gorrin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
2
6
Вуд
26
Андерсон
3
37
Крейг
47
Аделакун
4
9
Айронсайд
43
10
3-2-5
21
36
Кио
5
Иннис
2
Томпсон
6
16
21
15
3
7
27
Доидж
10
10
10
10
4
8
8
4
37
Крейг
24
24
37
Крейг
9
Айронсайд
36
36
9
Айронсайд
47
Аделакун
21
21
47
Аделакун
15
25
Дабо
25
Дабо
15
21
28
Джонс
28
Джонс
21
16
10
Браун
10
Браун
16
6
22
Гэррик
22
Гэррик
6
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Форест Грин
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
20
Jamie Searle
ВР
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Донкастер Роверс - Форест Грин
2
2
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
10
13
Офсайды
1
6
Количество передач
565
288
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
59
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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