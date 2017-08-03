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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Домжале - Фрайбург
Домжале - Фрайбург: обзор матча 03 августа 2017
Домжале
03.08.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домжале - Фрайбург
68'
Желтая карточка
М. Кемпф
50'
Желтая карточка
Н. Хефлер
49'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
Начало матча
Статистика матча Домжале - Фрайбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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