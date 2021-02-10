Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Дижон - Лилль
Дижон - Лилль: обзор матча 10 февраля 2021
Дижон
10.02.2021, среда, 21:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дижон - Лилль
83'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Т. Веа
77'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
И. Лихаджи
67'
Замена
Б. Андре
️️️️
Р. Саншеш
67'
Замена
З. Челик
️️️️
Ж. Пье
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Б. Целина
65'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Конате
65'
Желтая карточка
А. Чала
64'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
М. Шуиар
64'
46'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Мустафа Капи
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-2-3-1
16
Альягбе
16
Чала
6
Лаутоа
4
Панцо
26
Чафик
14
Мари
24
Шейх
8
Шуиар
43
Целина
29
Добре
11
Конате
3-1-2-1-2
16
Меньян
26
Пье
35
Джало
6
Брадарич
34
Сумаре
8
Шека
8
Саншеш
80
Лихаджи
7
Араухо
22
Веа
8
Шуиар
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Шуиар
43
Целина
7
Саммаритано
7
Саммаритано
43
Целина
11
Конате
33
Камара
33
Камара
11
Конате
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
22
Веа
6
Фонте
6
Фонте
22
Веа
26
Пье
2
Челик
2
Челик
26
Пье
8
Саншеш
21
Андре
21
Андре
8
Саншеш
80
Лихаджи
15
Дэвид
15
Дэвид
80
Лихаджи
Остались в запасе
Дижон
Лилль
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
17
Мама Бальде
ПВ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
30
Люка Шевалье
ВР
90
Nassim Innocenti
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
17
Мама Бальде
ПВ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
90
Nassim Innocenti
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Дижон - Лилль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
Дижон
Лилль
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+