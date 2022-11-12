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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Динамо Мх
Велес - Динамо Мх: обзор матча 12 ноября 2022
Велес
12.11.2022, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
49'
Р. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Динамо Мх
82'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Р. Магомедов
Замена
А. Бацуев
️️️️
К. Кертанов
80'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
В. Почивалин
80'
68'
Замена
Э. Атабаев
️️️️
А. Гаджиев
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Самуэль
67'
Замена
И. Логуа
️️️️
М. Денилханов
55'
Желтая карточка
К. Кертанов
51'
Желтая карточка
Е. Макеев
50'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Магомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
3-2-2-1-1
13
Косаревский
4
Самуэль
19
Бокоев
79
Бадоев
13
Почивалин
34
Макеев
18
Кабахидзе
4
Баранов
18
Кертанов
99
Саркисян
3-2-2-2-1
24
Терновский
99
Алибеков
4
Ибрагимов
13
Кагермазов
4
Шумахов
3
Красильниченко
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
4
Самуэль
24
Кахидзе
24
Кахидзе
4
Самуэль
13
Почивалин
35
Прищепа
35
Прищепа
13
Почивалин
22
Денилханов
7
Логуа
7
Логуа
22
Денилханов
18
Кертанов
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кертанов
70
Гаджиев
18
Атабаев
18
Атабаев
70
Гаджиев
9
Магомедов
8
Исаев
8
Исаев
9
Магомедов
Остались в запасе
Велес
Динамо Мх
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Велес - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Денис Петров (Астрахань)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Бронницы)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Авангард
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