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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - СКА-Хабаровск
Динамо Мх - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 ноября 2023
Динамо Мх
12.11.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
12'
С. Сердеров
47'
В. Подберезкин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - СКА-Хабаровск
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Э. Касинтура
90'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Сердеров
77'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
М. Храмцов
75'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Подберезкин
47'
46'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Д. Бегун
46'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ю. Бавин
Желтая карточка
М. Храмцов
40'
25'
Замена
А. Рукас
️️️️
О. Кожемякин
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
12'
Желтая карточка
М. Алибеков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
47
Захар Кравцов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
4
Шумахов
34
Храмцов
17
Абдуллахи
99
Алибеков
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
28
Сердеров
4-2-1-3
1
Сугробов
44
Корнюшин
96
Рукас
22
Кожемякин
5
Мусалов
40
Бавин
10
Петров
10
Симонян
57
Бегун
9
Алиев
10
Гонгапшев
34
Храмцов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
34
Храмцов
17
Касинтура
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
17
Касинтура
28
Сердеров
77
Костюков
77
Костюков
28
Сердеров
22
Кожемякин
6
Рукас
6
Рукас
22
Кожемякин
40
Бавин
92
Подберезкин
92
Подберезкин
40
Бавин
57
Бегун
20
Шипунов
20
Шипунов
57
Бегун
Остались в запасе
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Динамо Мх - СКА-Хабаровск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Ставрополь)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Михаил Таран (Архангельск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
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