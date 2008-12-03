Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Удинезе - Динамо Загреб
Удинезе - Динамо Загреб: обзор матча 03 декабря 2008
Удинезе
03.12.2008, среда, 20:00
Кубок УЕФА, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
7'
Ф. Квальярелла
79'
К. Ободо
90+3'
И. Бишчан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Динамо Загреб
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Бишчан
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 2:0!
К. Ободо
Пас отдал
С. Пепе
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
А. Лукович
Замена
М. Мотта
️️️️
А. Неф
Желтая карточка
Д. Дрпич
Замена
Т. Шокота
️️️️
Этто
Желтая карточка
И. Врдоляк
Замена
М. Бадель
️️️️
Л. Ибаньес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Ди Натале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ПЗ
10
Антонио Ди Натале
ЛП
13
Ален Неф
ОП
10
Кристиан Ободо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
3
Симоне Пепе
(К)
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Динамо Загреб
1
Томислав Бутина
ВР
33
Мирко Хргович
ЛЗ
22
Игор Бишчан
(К)
ЦЗ
26
Дино Дрпич
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
3
Луис Ибаньес
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
19
Саммир
АП
5
Анте Томич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Матиас Шаго
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
0
Томислав Шокота
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
4-1-4-1
1
Ханданович
3
Лукович
3
Сала
27
Фелипе
6
Домицци
13
Неф
10
Ди Натале
10
Ободо
88
Инлер
3
Пепе
27
Квальярелла
4-2-1-1
1
Бутина
77
Этто
22
Бишчан
26
Дрпич
33
Хргович
3
Ибаньес
21
Врдоляк
19
Саммир
5
Томич
13
Неф
16
Мотта
16
Мотта
13
Неф
3
Лукович
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
3
Лукович
3
Пепе
4
Санчес
4
Санчес
3
Пепе
77
Этто
0
Шокота
0
Шокота
77
Этто
3
Ибаньес
47
Бадель
47
Бадель
3
Ибаньес
27
Тадич
27
Тадич
Остались в запасе
Удинезе
Динамо Загреб
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
15
Матиас Шаго
ЦП
25
Иван Келава
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
15
Матиас Шаго
ЦП
25
Иван Келава
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Удинезе - Динамо Загреб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
21.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Помощники судьи:
Шмуэль Штейф
Эяль Хатука (оба - Израиль)
Делегат:
Жан-Франсуа Крюке (Бельгия)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Динамо Загреб
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+