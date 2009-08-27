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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хартс - Динамо Загреб
Хартс - Динамо Загреб: обзор матча 27 августа 2009
Хартс
27.08.2009, четверг, 22:35
Лига Европы
2 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Динамо Загреб
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Статистика матча Хартс - Динамо Загреб
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Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
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Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
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