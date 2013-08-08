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Трабзонспор - Динамо Мн
Трабзонспор - Динамо Мн: обзор матча 08 августа 2013
Трабзонспор
08.08.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Мн
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Статистика матча Трабзонспор - Динамо Мн
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0
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0
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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Динамо Мн
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