Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Берлинер Динамо - Штутгарт
Берлинер Динамо - Штутгарт: обзор матча 07 августа 2021
Берлинер Динамо
07.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
Штутгарт
26'
Х. Аль-Гаддиуи
45+1'
Б. Соса
53'
К. Мавропанос
68'
М. Климович
82'
М. Санко
88'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Берлинер Динамо - Штутгарт
88'
ГОЛ! 0:6!
Д. Чурлинов
Пас отдал
Д. Дидави
82'
ГОЛ! 0:5!
М. Санко
Пас отдал
Э. Томми
77'
Замена
М. Санко
️️️️
Х. Аль-Гаддиуи
77'
Замена
Э. Томми
️️️️
М. Климович
Замена
D. Geurts (pen.)
️️️️
P. Schulz
73'
68'
ГОЛ! 0:4!
М. Климович
66'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
М. Кемпф
66'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Р. Массимо
66'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
53'
ГОЛ! 0:3!
К. Мавропанос
Пас отдал
Ф. Клемент
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Соса
Пас отдал
Р. Массимо
42'
Желтая карточка
Р. Массимо
Желтая карточка
M. Steinborn
41'
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аль-Гаддиуи
Пас отдал
Б. Соса
Желтая карточка
P. Schulz
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берлинер Динамо
12
Dmitri Stajila
ВР
14
Alexander Siebeck
ЦП
7
Philip Schulz
ЦП
23
Matthias Steinborn
ЦФ
13
Chris Reher
ЦФ
11
Christian Beck
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Берлинер Динамо
10
Justin Möbius
ЦП
0
D. Geurts (pen.)
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Даниэль Дидави
АП
30
Мохамед Санко
ЦФ
2-3
12
14
7
11
13
23
4-1-3-1
1
Бредлов
16
Каразор
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Соса
15
Массимо
10
Ферстер
10
Клемент
40
Климович
18
Аль-Гаддиуи
7
0
0
7
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
40
Климович
27
Томми
27
Томми
40
Климович
15
Массимо
10
Дидави
10
Дидави
15
Массимо
2
Кемпф
21
Чурлинов
21
Чурлинов
2
Кемпф
18
Аль-Гаддиуи
30
Санко
30
Санко
18
Аль-Гаддиуи
Остались в запасе
Берлинер Динамо
Штутгарт
10
Justin Möbius
ЦП
21
Флориан Мюллер
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
10
Justin Möbius
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Берлинер Динамо - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Берлинер Динамо
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
1 : 3
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1/32 финала
Берлинер Динамо
0 : 6
07.08.2021
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Берлинер Динамо
1 : 9
19.08.2018
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Берлинер Динамо
0 : 2
14.08.2017
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Берлинер Динамо
Штутгарт
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+